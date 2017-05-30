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    COPE: Гризманн сообщил руководству «Атлетико» о желании покинуть клуб

    Теги Манчестер Юнайтед Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству мадридского клуба о желании покинуть команду, передает Deportes Cope.

    «Атлетико» не отпустит футболиста в другой клуб, если предложенная сумма будет меньше прописанной в контракте суммы отступных (85 миллионов фунтов).

    Ранее Гризманн оценил вероятность перехода в «Манчестер Юнайтед» в 60%. Английский клуб готов платить 26-летнему игроку 14 миллионов евро в год.  

    В прошедшем сезоне Гризманн забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач в 36 матчах чемпионата Испании.

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