Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству мадридского клуба о желании покинуть команду, передает Deportes Cope.

«Атлетико» не отпустит футболиста в другой клуб, если предложенная сумма будет меньше прописанной в контракте суммы отступных (85 миллионов фунтов).

Ранее Гризманн оценил вероятность перехода в «Манчестер Юнайтед» в 60%. Английский клуб готов платить 26-летнему игроку 14 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Гризманн забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач в 36 матчах чемпионата Испании.

Антуан Гризманн: «Вероятность, что я перейду в «МЮ», – 6 из 10, что останусь в «Атлетико» – 7 из 10»