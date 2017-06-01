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    «МЮ» не будет покупать Гризманна этим летом

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    Трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед» может сорваться.

    Как утверждает The Telegraph, француз больше не является приоритетной целью «МЮ». Основная задача английского клуба – купить чистого центрального нападающего.

    «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Гризманну, однако у клуба другие приоритеты. Не исключено, что француз перейдет в «МЮ» в будущем, но нынешним летом трансфер не состоится.

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