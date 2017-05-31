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    Журналист BBC: «Венгер подписал 2-летний контракт с «Арсеналом»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остается в клубе.

    «Арсен Венгер сегодня подписал новый полноценный 2-летний контракт. Он останется тренером «Арсенала» до 2019 года, 23 года в общем», – написал в твиттере журналист BBC Дэвид Орнстейн.

    Ранее сообщалось, что сегодня «Арсенал» объявит о продлении соглашения с Венгером.

    Минувший сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.

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    А теперь стоило продлевать контракт с Венгером?

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