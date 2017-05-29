Новый генеральный директор Сергей Фурсенко рассказал о смене тренера клуба.

– Означает ли увольнение , что причина не самого удачного сезона – в тренере?

– Нет, здесь целый ряд обстоятельств. Луческу, надо отдать ему должное, очень сильный специалист. Мирча позитивно зарекомендовал себя в «Шахтере», да и на предыдущих местах у него все было успешно. Мне кажется, он просто не смог вписаться в тот стиль и коллектив, который был в «Зените».

– Но все это входит в обязанности главного тренера.

– Однако есть множество нюансов. И, знаете, Санкт-Петербург в этом смысле – особенный город. Когда в свое время мы строили «Зенит», я отталкивался в профессиональной философии от архитектуры города. И проводил аналогии. То есть я считал, что «Зенит» должен быть самым европейским клубом в России – так же, как и Санкт-Петербург является самым европейским городом страны. Питер ведь строился разными архитекторами: Кваренги, Росси, Растрелли, Монферраном. Вот таким образом мы строили клуб.

Помню, задавался вопросом: есть ли смысл брать Текке? И вот еду однажды по Каменоостровскому и вижу мечеть, которая является жемчужиной архитектуры города. В этот момент я понял: Текке надо брать.

– Правда ли, что главный кандидат на должность тренера «Зенита» – ?

– Правда, – сказал Фурсенко.