Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что игрок не перейдет в .

«Практически нереально, что Яя Туре будет в «Зените». Я говорил, что Манчини просит в своих клубах купить этого игрока. Роберто будет просить, но Яя практически завершает подписание контракта с .

Мне удивительны заявления болельщиков, что зачем команде такой игрок. Он в клубном футболе выиграл все что можно и везде. В России такого калибра футболиста не было. Видно, Гвардиола хуже остальных понимает футбол, раз решил его оставить», – заявил Селюк.

Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»