Дмитрий Селюк: «Манчини будет просить Туре в «Зенит», но Яя практически подписал новый контракт с «Ман Сити»
Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что игрок не перейдет в «Зенит».
«Практически нереально, что Яя Туре будет в «Зените». Я говорил, что Манчини просит в своих клубах купить этого игрока. Роберто будет просить, но Яя практически завершает подписание контракта с «Манчестер Сити».
Мне удивительны заявления болельщиков, что зачем команде такой игрок. Он в клубном футболе выиграл все что можно и везде. В России такого калибра футболиста не было. Видно, Гвардиола хуже остальных понимает футбол, раз решил его оставить», – заявил Селюк.
Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»
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