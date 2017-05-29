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    Дмитрий Селюк: «Манчини будет просить Туре в «Зенит», но Яя практически подписал новый контракт с «Ман Сити»

    Теги Зенит Яя Туре Роберто Манчини Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Дмитрий Селюк

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что игрок не перейдет в «Зенит».

    «Практически нереально, что Яя Туре будет в «Зените». Я говорил, что Манчини просит в своих клубах купить этого игрока. Роберто будет просить, но Яя практически завершает подписание контракта с «Манчестер Сити».

    Мне удивительны заявления болельщиков, что зачем команде такой игрок. Он в клубном футболе выиграл все что можно и везде.  В России такого калибра футболиста не было. Видно, Гвардиола хуже остальных понимает футбол, раз решил его оставить», – заявил Селюк. 

    Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»

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