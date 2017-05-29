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    Манчини и его штаб обойдутся «Зениту» в 7-7,5 млн евро в год

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

    Зарплата 52-летнего итальянца и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из этой суммы около 5 миллионов евро будет получать сам Манчини.

    Ассистентом Манчини в «Зените» станет Фаусто Сальсано. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны договорились по финансам и обсуждают комплектование команды.

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