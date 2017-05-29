Манчини и его штаб обойдутся «Зениту» в 7-7,5 млн евро в год
Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
Зарплата 52-летнего итальянца и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из этой суммы около 5 миллионов евро будет получать сам Манчини.
Ассистентом Манчини в «Зените» станет Фаусто Сальсано. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны договорились по финансам и обсуждают комплектование команды.
Опрос
Сможет ли Манчини изменить «Зенит»?
35143 голосa 49
- Да, станет чемпионом39%
- Нет, там все обречено29%
- Вообще все равно32%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.