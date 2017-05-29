Манчини и его штаб обойдутся «Зениту» в 7-7,5 млн евро в год

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Зарплата 52-летнего итальянца и его штаба в общей сложности составит порядка 7-7,5 миллиона евро в год. Из этой суммы около 5 миллионов евро будет получать сам Манчини.

Ассистентом Манчини в «Зените» станет Фаусто Сальсано. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны договорились по финансам и обсуждают комплектование команды.