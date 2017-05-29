Главный тренер Игорь Шалимов назвал нападающего Федора Смолова лучшим игроком чемпионата России и высказался о будущем форварда.

- Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов. Да и кто лучше, чем Смолов?

- Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?

- Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

- Например, в ?

- В «Спартак», думаю, президент [ ] точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

- В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

- На большие деньги любой может клюнуть, – сказал Шалимов.