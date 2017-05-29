Игорь Шалимов: «Смолов может уехать за границу. В «Спартак» Галицкий его точно не отпустит»
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал нападающего Федора Смолова лучшим игроком чемпионата России и высказался о будущем форварда.
- Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов. Да и кто лучше, чем Смолов?
- Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?
- Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.
- Например, в «Спартак»?
- В «Спартак», думаю, президент [Сергей Галицкий] точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.
- В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?
- На большие деньги любой может клюнуть, – сказал Шалимов.
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