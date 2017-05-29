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    Игорь Шалимов: «Смолов может уехать за границу. В «Спартак» Галицкий его точно не отпустит»

    Теги Спартак Федор Смолов Премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Шалимов Краснодар Сергей Галицкий

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал нападающего Федора Смолова лучшим игроком чемпионата России и высказался о будущем форварда.

    - Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов. Да и кто лучше, чем Смолов?

    - Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?

    - Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

    - Например, в «Спартак»?

    - В «Спартак», думаю, президент [Сергей Галицкий] точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

    - В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

    - На большие деньги любой может клюнуть, – сказал Шалимов.

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