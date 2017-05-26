Смолов стал лучшим игроком сезона по версии футболистов, в пятерке – 4 игрока «Спартака»

Футболисты российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона.

«Спорт-Экспресс» провел голосование среди игроков , попросив по 11 футболистов каждого клуба назвать тройку лучших, по их мнению, игроков сезона. За первое место давалось 3 очка, за второе – 2, за третье – 1.

Лидером стал форвард «Краснодара» Федор Смолов – на его счету 226 очков. В пятерку лучших, заняв места со второго по пятое, вошли еще 4 игрока – Куинси Промес (211 очков), Денис Глушаков (80), Фернандо (59), (49).

Полностью с результатами голосования можно ознакомиться здесь.

22 лучших игрока сезона