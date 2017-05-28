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    Манчини возглавит «Зенит» на следующей неделе

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы Мирча Луческу

    Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко успешно завершил переговоры с тренером Роберто Манчини.

    Сегодня стороны согласовали все детали контракта.

    Ожидается, что в середине следующей недели «Зенит» объявит об увольнении Мирчи Луческу и назначении Роберто Манчини на пост главного тренера.

    Ранее Манчини работал в «Интере», «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине».

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