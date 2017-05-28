Манчини возглавит «Зенит» на следующей неделе
Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко успешно завершил переговоры с тренером Роберто Манчини.
Сегодня стороны согласовали все детали контракта.
Ожидается, что в середине следующей недели «Зенит» объявит об увольнении Мирчи Луческу и назначении Роберто Манчини на пост главного тренера.
Ранее Манчини работал в «Интере», «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине».
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