Нападающий Артем Дзюба поделился мыслями о минувшем сезоне.

– Мы очень старались быть единой командой. Встречались, ходили вместе в ресторан, часто разговаривали. предпринимал много усилий в этом плане. Я не считаю, что мы как-то разъединены. Хотя командного духа в какие-то моменты действительно не хватило. Но при этом где-то объективно не повезло, а где-то и судьи были против «Зенита». В Перми, например, где случился беспредел.

– В других матчах судьи, напротив, были «за» «Зенит».

– Сейчас вы мне начнете рассказывать об «Урале». Но что там судья сделал неправильно?

– Удалил Бикфалви.

– Удалил строго по трактовке правил, утвержденной ФИФА. Разве не за то же выгнали с поля Видаля в игре с «Баварией» (Дзюба имел в виду матч «Бавария» – «Реал» (1:2) – примечание Sports.ru)? Даже если ты попадаешь в мяч, но можешь нанести при этом травму, эпизод карается горчичником. Какая необходимость была у Бикфалви прыгать в такой опасный подкат в центре поля? Там можно было и ногу Смольникову сломать.

– А вас удалять не надо было?

– В том эпизоде Рома Емельянов, с которым мы хорошо знакомы по «Ростову», схватил меня за шею. Да, я психанул, но попробуйте удержаться, когда вам просто нечем дышать. Кто-то говорит, что я начал толкаться с Емельяновым, зная, что у него есть желтая карточка, но как на духу – совершенно за этим не следил. С моей стороны была естественная реакция на агрессию. И удаления она не заслуживала – да я отмахивался, но никак не бил локтем в лицо. Если бы хотел ударить, то сделал бы именно это. В конце концов, напомню, что мы уже повели в счете, поэтому мое удаление ничего бы в итоге не поменяло.

– Хорошо, а «Спартак» в Санкт-Петербурге не «убили»?

– И что там такого было? Четвертый гол после фола Кришито? Так мы к той минуте выигрывали 3:2, и ничего не говорило за то, что «Спартак» способен отыграться.

– Кто знает: зафиксируй арбитр этот фол и дай вторую карточку Кришито…

– Стоп, тогда он должен был удалять и Фернандо с Боккетти, которые, имея карточки, били локтями в лицо. Разве в том матче была такая результативная ошибка, как в ответной нашей игре со , когда даже проспартаковские эксперты признали: пенальти после игры рукой Комбарова очевиден? – сказал футболист.

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»