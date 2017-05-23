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    Артем Милевский: «Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские»

    Теги Зенит Премьер-лига Украина Шахтер Артем Милевский Премьер-лига Россия судьи Мирча Луческу Тосно

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский высказался по поводу работы тренера Мирчи Луческу в «Зените».

    «Луческу думал, что здесь будет, как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы. Всем понятно, что «Шахтер» становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. «Ростов», который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые «Крылья».

    В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные – поедет в «Галатасарай» работать спортивным директором», – сказал Милевский.

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