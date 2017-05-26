«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии Кайоде
«Спартак» проявляет предметный интерес к форварду «Аустрии» Оларенваджу Кайоде.
Помимо «Спартака», нигерийским нападающим интересуются 2 клуба бундеслиги и одна команда, выступающая в АПЛ. Срок контракта 24-летнего футболиста с «Аустрией» рассчитан до 2019 года.
Кайоде забил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи в 33 матчах чемпионата Австрии и за тур до конца сезона возглавляет список лучших бомбардиров лиги. После встречи с «Зальцбургом» игрок поблагодарил руководство клуба, партнеров по команде и болельщиков за хороший сезон.
Футболист отправился в расположение сборной Нигерии в Париж, где национальная команда сыграет товарищеский матч с Того.
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