Полузащитник Куинси Промес ответил на вопрос, продолжит ли он играть в России.

– Ваше ближайшее будущее – в следующем сезоне вы в ?

– Непростой вопрос. Не знаю. У меня есть контракт до 2021 года. Все знают, что я хочу остаться в «Спартаке». Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет.

– Как я понимаю, в вашем контракте есть сумма отступных?

– Да, я знаю, какая там сумма, но не хотел бы углубляться в детали. Я читал контракт. Пусть этим занимается мой агент, я бы не хотел обсуждать это подробно. Я рад игре за «Спартак», мы победили, я чувствую себя как дома. Нет никаких оснований для ухода, но футбол непредсказуем.

– Если «Спартаку» предложат 150 млн евро, возможно, это будет выгодно «Спартаку», правильно? Тут вопрос не к игроку, а больше к клубу и агенту.

– Это большая сумма. Если бы я хотел этого, то это другой вопрос. Мне нравится в «Спартаке». Я улыбаюсь на поле, играю с радостью. Конечно, я не могу оставаться в «Спартаке» всю карьеру, но сейчас я доволен.

– А теоретически какие команды и чемпионаты вам нравятся?

– Если бы я мог выбирать... Мне очень нравится немецкая лига и испанская лига. Но чемпионат Англии – лучший в мире. Думаю, в один прекрасный день я буду там, – сказал Промес в эфире «Тотального разбора» на «Матч ТВ».