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    Роман Бабаев: «Кайоде входит в расширенный трансферный список ЦСКА»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Аустрия высшая лига Австрия возможные трансферы Роман Бабаев Оларенваджу Кайоде

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о форварде «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде.

    «Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА. Но переговоров с ним мы не ведем на данный момент.

    Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих», – дал комментарии функционер.

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