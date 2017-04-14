Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о форварде «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде.

«Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА. Но переговоров с ним мы не ведем на данный момент.

Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих», – дал комментарии функционер.