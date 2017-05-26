Бернарду Силва сегодня пройдет осмотр в «Ман Сити», сумма трансфера – 60 млн фунтов
Хавбек «Монако» Бернарду Силва близок к переходу в «Манчестер Сити».
Вечером четверга полузащитник вылетел с Мальорки, где он находился, в Манчестер. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медицинский осмотр в английском клубе.
«Манчестер Сити» договорился о покупке полузащитника. Если трансфер состоится, «Монако» получит за португальца 60 миллионов фунтов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.