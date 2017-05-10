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    «Барселона» попытается купить Ди Марию или Ройса в случае ухода Турана

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако бундеслига Германия Барселона Севилья лига 1 Франция примера Испания Арда Туран возможные трансферы Анхель Ди Мария Марко Ройс Витоло Бернарду Силва

    «Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.

    Сообщается, что каталонцы рассматривают вариант с Анхелем Ди Марией («ПСЖ»), которым также интересуются «Интер» и «Ювентус».

    Переезду 29-летнего аргентинца на «Камп Ноу» может поспособствовать его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.

    Кроме того, в шорт-лист «Барселоны» входят Марко Ройс («Боруссия» Д), Бернарду Силва («Монако») и Витоло («Севилья»).

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