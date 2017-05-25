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    Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

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    Тренерский штаб сборной Португалии назвал предварительный состав для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России. 

    В состав вошли 24 игрока, в том числе форвард «Реала» Криштиану Роналду.

    Вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);

    Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);

    Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер», Италия), Жоау Моутинью («Монако»), Пицци («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»);

    Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

    В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.

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