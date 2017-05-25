Роналду вошел в предварительный состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Португалии назвал предварительный состав для подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в России.

В состав вошли 24 игрока, в том числе форвард «Реала» .

Вратари: Бету, (оба – «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);

Защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д, Германия);

Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер», Италия), Жоау Моутинью («Монако»), («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»);

Нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

В окончательную заявку каждой сборной войдут 23 футболиста.

конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами России, Мексики и Новой Зеландии.