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    Нобель Арустамян: «Спонсоры «Рубина» инициировали возвращение Бердыева. Музыку заказывает тот, кто платит»

    Теги Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Нобель Арустамян

    Инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о возможном возвращении тренера Курбана Бердыева в «Рубин».

    «Инициатором возвращения Бердыева в «Рубин» выступают, прежде всего, спонсоры. Руководство и акционеры компании «ТАИФ» – она, насколько я понимаю, аккумулирует все деньги, которые идут в «Рубин» – лоббируют назначение Бердыева.

    Казань – город, богатый на различные футбольные течения, и другие влиятельные люди хотели бы видеть в «Рубине» другого тренера, снова иностранца. Но заказывать музыку будет тот, кто заплатит.

    Мы помним, как Бердыев уходил из «Рубина». Расставание вышло несколько скандальным, причем именно со стороны «Рубина» и республики. Возвращение Курбана Бердыева означает, что из противостояния с тем руководством он вышел победителем», – сказал журналист.

    Сейчас пост главного тренера «Рубина» занимает Хавьер Грасия. Бердыев в последние годы работал с «Ростовом».

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