Спортивный директор Ильгиз Фахриев поделился мыслями о тренере Хавьере Грасии.

– Хочу сказать о том, что жизнь покажет, какой Грасия тренер. К примеру, так называемый «тренеришка» Унаи Эмери, который после «Спартака» выиграл с «Севильей» три Лиги Европы, – это хороший тренер? На сегодня Хави востребован в Испании, у него есть предложения из Ла Лиги, и это никакие не слухи. Это говорит о том, что в его профессиональных качествах в Испании по-прежнему никто не сомневается, тот же Мануэль Пеллегрини, уходя в «Манчестер Сити», рекомендовал Грасию на пост главного тренера «Малаги». И мы тоже в нем не сомневаемся.

Когда мы приглашали Хави, то говорили о долгосрочном периоде сотрудничества, но и в первый год мы очень надеялись на положительный результат. Однако, в принципе, произошло то, что должно было случиться: новая команда, новый тренерский штаб не смогли сразу дать результат. Процесс адаптации прошел очень нервно и неоднозначно, во многом нужно разбираться. Но в профессионализме мы не сомневаемся.

Повторюсь, в его квалификации у нас нет сомнений. Но решение будет принято на попечительском совете. У меня есть мнение на этот счет. Но считаю, что пока его рано озвучивать. Я его выскажу президенту клуба и спонсорам, если будет необходимость.

– А 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?

– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют. Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество, мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договоренность будет выполнена в случае необходимости, – сказал функционер.

Под руководством Грасии «Рубин» занял девятое место в минувшем чемпионате.

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