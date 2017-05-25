Автор текста, сворованного «Матч ТВ»: «На «Матче» пообещали мне компенсацию. Лучше потратьте ее на благотворительность»

Роман Белинский, автор текста об «Аяксе», который вчера без всяких ссылок использовал телеканал «Матч ТВ», высказал свое мнение о ситуации:

– Ни Илья Козлов, несмотря на заверения Игоря Швецова – руководителя дневного информационного вещания канала, ни кто-либо еще с «Матч ТВ», за весь день так и не написали мне.

Это же ведь как сложно написать и принести слова извинений лично. Не только сайту, как юридическому обезличенному лицу, не сухо через пресс-службу. И не имеет значения – ошибка ли это при цитировании, умышленное ли это действие, не имеет значения и размер компенсации, которую они обещали... Бог с вами, пусть это останется на вашей совести.

А если хотите ее очистить, то обещанную мне «компенсацию», «гонорар» или что там, потратьте на благотворительность – в стране достаточно детдомов, домов престарелых, хосписов, да и просто инвалидов и онкобольных, у которых жизнь отнюдь не сахар. И там эти деньги будут нужнее, чем в моем кармане. Или чем в виде костюмчиков с иголочки, так красиво сидящих на ведущих вашего канала.

Надеюсь, на этом мое участие в этой истории закончится. Как и закончился мой опыт просмотра каналов вашего холдинга. Вы потеряли еще одного зрителя.

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