Пресс-служба «Матч-ТВ» об иске к Sports.ru: «Это систематическая работа по противодействию нарушениям интеллектуальных прав»

Пресс-служба «Матч-ТВ» прокомментировала иск к Sports.ru, поданный каналом в связи с хайлайтами нескольких матчей ФНЛ, назвав его частью «систематической работы по противодействию нарушениям интеллектуальных прав».

«Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения или использования на различных ресурсах третьими лицами», — пояснили в пресс-службе телеканала в интервью РБК.

При этом на другие вопросы, адресованные генпродюсеру телеканала Тине Канделаки, отвечать пока не стали.

Первое судебное заседание по этому производству назначено на 30 мая.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в комментарии для РБК высказал мнение, что использование сайтом Sports.ru старого договора в отношении тех трансляций, которые производятся «Матч ТВ», в настоящее время является незаконным. «В данном случае «Матч ТВ» прав. Когда у Sports.ru был договор на использование трансляций с «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс» был самостоятельным правообладателем, который распоряжался своими трансляциями, предоставляя право использования [видеоряда] Sports.ru. После того как «НТВ-Плюс» перешел в «Матч ТВ», он перестал быть самостоятельным правообладателем, и в настоящее время право на использование фрагментов видео необходимо запрашивать у «Матч ТВ», — пояснил Корчаго.

Руководитель Центра защиты цифровых прав Саркас Дарбинян в комментарии для «Коммерсанта» высказывает мнение, что при помощи запретов на использование своего контента «Матч ТВ» пытается переманить часть аудитории онлайн-площадок. По мнению эксперта, такие методы вряд ли позволят достичь желаемого положения на рынке: «Судя по всему, «Матч ТВ» не может монетизировать свой контент и полагает, что запрет демонстрации видео на любых ресурсах поможет ему повысить продажи и количество просмотров. Такой шаг со стороны телеканала означает желание монополизировать рынок. Но даже если руководство «Матч ТВ» будет вставлять палки в колеса таким крупным конкурентам, как Sports.ru, ему вряд ли удастся добиться своей цели», — пояснил он.

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