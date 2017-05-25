В российском футболе в сезоне-2016/17 не зафиксировано ни одного случая расизма
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в российском футболе не было проявлений расизма в нынешнем сезоне.
«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.
Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует.
Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира», – сказал Григорьянц.
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