В российском футболе в сезоне-2016/17 не зафиксировано ни одного случая расизма

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в российском футболе не было проявлений расизма в нынешнем сезоне.

«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в , ни в ПФЛ.

Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует.

Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира», – сказал Григорьянц.

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