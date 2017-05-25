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    В российском футболе в сезоне-2016/17 не зафиксировано ни одного случая расизма

    Теги Премьер-лига Россия происшествия болельщики ФНЛ ПФЛ Россия КДК РФС второй дивизион Артур Григорьянц

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в российском футболе не было проявлений расизма в нынешнем сезоне.

    «В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма – ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.

    Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует.

    Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира», – сказал Григорьянц.

    Алексей Смертин стал инспектором РФС по борьбе с расизмом

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