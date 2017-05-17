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    Троих фанатов ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

    Теги ЦСКА Рубин Премьер-лига Россия происшествия болельщики

    Трое болельщиков московского ЦСКА задержаны за публичное демонстрацию нацистской атрибутики.

    В отношении фанатов составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», которая предусматривает наказание от 1000 рублей штрафа до 15 суток административного ареста.

    В настоящее время задержанные доставлены в один из отделов полиции УМВД РФ по г. Казани.

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