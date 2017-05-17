Троих фанатов ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

Трое болельщиков московского ЦСКА задержаны за публичное демонстрацию нацистской атрибутики.

В отношении фанатов составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», которая предусматривает наказание от 1000 рублей штрафа до 15 суток административного ареста.

В настоящее время задержанные доставлены в один из отделов полиции УМВД РФ по г. Казани.