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    Златан впервые выиграл еврокубок, не считая Суперкубка УЕФА

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Лига Европы

    Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.

    Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», который сегодня победил «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы. Сам Ибрагимович пропустил решающий матч из-за травмы. Однако он провел в Лиге Европы 11 игр, забив 5 голов и сделав 3 результативных передачи.

    Ранее Златан побеждал только в Суперкубке УЕФА, который разыгрывается в одном матче в августе. Форвард завоевал трофей с «Барселоной» в 2009 году. Ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы Ибрагимович до этого вечера не выигрывал.

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