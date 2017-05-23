«Ливерпуль» потратит на трансферы более 100 миллионов фунтов
Руководство «Ливерпуля» намерено летом потратить рекордную для клуба сумму на приобретение новых футболистов.
Fenway Sports Group выделит на трансферы более 100 миллионов фунтов.
Одна лишь покупка защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, оцениваемого в 50 миллионов, побьет рекорд клуба (35 миллионов).
«Ливерпулю» также интересны Мохамед Салах («Рома»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Наби Кейта («РБ Лейпциг») и Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд).
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