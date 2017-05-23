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    «Ливерпуль» потратит на трансферы более 100 миллионов фунтов

    Теги Боруссия Дортмунд Рома Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк Алекс Окслейд-Чемберлен РБ Лейпциг Мохамед Салах Наби Кейта Кристиан Пулишич

    Руководство «Ливерпуля» намерено летом потратить рекордную для клуба сумму на приобретение новых футболистов.

    Fenway Sports Group выделит на трансферы более 100 миллионов фунтов.

    Одна лишь покупка защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка, оцениваемого в 50 миллионов, побьет рекорд клуба (35 миллионов).

    «Ливерпулю» также интересны Мохамед Салах («Рома»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Наби Кейта («РБ Лейпциг») и Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд).

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