«Рома» не продаст Салаха в «Ливерпуль» меньше, чем за 50 млн евро
«Ливерпуль» выразил заинтересованность в покупке полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.
На запрос английского клуба по поводу стоимости футболиста «Рома» ответила, что не готова отдать Салаха не менее, чем за 50 млн евро.
Сообщается, что к Салаху проявил интерес главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Подробную статистику выступлений 24-летнего игрока смотрите здесь.
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