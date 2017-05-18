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    «Рома» не продаст Салаха в «Ливерпуль» меньше, чем за 50 млн евро

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мохамед Салах

    «Ливерпуль» выразил заинтересованность в покупке полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха.

    На запрос английского клуба по поводу стоимости футболиста «Рома» ответила, что не готова отдать Салаха не менее, чем за 50 млн евро.

    Сообщается, что к Салаху проявил интерес главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

    Подробную статистику выступлений 24-летнего игрока смотрите здесь.

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