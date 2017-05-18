«Рома» не продаст Салаха в «Ливерпуль» меньше, чем за 50 млн евро

выразил заинтересованность в покупке полузащитника «Ромы» .

На запрос английского клуба по поводу стоимости футболиста «Рома» ответила, что не готова отдать Салаха не менее, чем за 50 млн евро.

Сообщается, что к Салаху проявил интерес главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Подробную статистику выступлений 24-летнего игрока смотрите здесь.