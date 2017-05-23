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    Касильяс может перейти в «Ливерпуль»

    Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Икер Касильяс возможные трансферы

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает As.

    По информации ряда источников издания, игрок уже согласовал контракт с английским клубом. Также голкипер получал предложения из Турции, Китая и Катара.

    Срок действия контракта Касильяса с «Порту» истекает в июне 2017 года.

    В текущем сезоне вратарь провел 33 матча в чемпионате Португалии, в 19 из которых не пропустил ни одного гола.

    Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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