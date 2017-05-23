Касильяс может перейти в «Ливерпуль»
Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает As.
По информации ряда источников издания, игрок уже согласовал контракт с английским клубом. Также голкипер получал предложения из Турции, Китая и Катара.
Срок действия контракта Касильяса с «Порту» истекает в июне 2017 года.
В текущем сезоне вратарь провел 33 матча в чемпионате Португалии, в 19 из которых не пропустил ни одного гола.
Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.
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