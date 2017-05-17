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    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг за всю историю

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Сельта примера Испания Джимми Гривз

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром ведущих пяти европейских первенств за всю историю.

    Португальский форвард в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Сельты» (1:0, первый тайм) забил свой 367-й гол и обошел англичанина Джимми Гривза (366 голов).

    84 своих гола Роналду забил в английской премьер-лиге, где он выступал за «Манчестер Юнайтед», и 283 – в испанской примере.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал».

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