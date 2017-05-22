Дзагоев не полетит со сборной России на сбор в Австрию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил 28 футболистов на сбор команды в Австрию (с 26 мая по 3 июня) в преддверии Кубка конфедераций.

С командой не полетят два игрока ЦСКА, получившие травмы: защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев. Фернандес точно пропустит летний турнир, участие Дзагоева под вопросом.

Вратари: Игорь Акинфеев ( ), Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»).

Защитники: Виктор Васин ( ), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин ( ), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

За что Черчесов берет игроков в сборную