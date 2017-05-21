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    Марио Фернандес пропустит Кубок конфедераций

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия сборная России травмы Роман Бабаев Кубок конфедераций Марио Фернандес

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о защитнике сборной России Марио Фернандесе.

    – Фернандес не сможет сыграть на Кубке конфедераций. В последнее время он выходил на поле на обезболивающих. Очередной перелом носа, полученный на сборах, еще раз сказался в предыдущем туре. Он смог сегодня выйти против «Анжи», но врачи категорически против, чтобы он продолжал играть, иначе ситуация может стать критической и перейти в хроническое заболевание. Нужно сделать операцию, она запланирована на следующей неделе.

    – А юридически Марио смог бы сыграть?

    – Да. Хотя не все документы от ФИФА уже пришли, но срок, предусмотренный регламентом, прошел, поэтому проблем быть не должно, – сказал функционер.

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