Главный тренер Диего Симеоне дал понять, что не покинет мадридский клуб летом.

«В первую очередь я хотел бы выразить свою благодарность за все, что происходило на , и признательность всем, кто принимал в этом участие. Речь о футболистах, тренерах, директорах… Они создали так много чудесных моментов для всех наших людей.

У других клубов может быть больше денег, чем у нас, или на один-два трофея больше, чем у нас. Но у них никогда не будет таких глубоких чувств, какие есть в «Атлетико».

И наконец, меня спрашивали о том, останусь ли я. И ответ положительный. Я остаюсь. Знаете, почему остаюсь? Потому что у клуба есть будущее, и мы все части этого будущего. Чао!» – сказал аргентинец.

В следующем сезоне «Атлетико» планирует играть на новом стадионе «Ванда Метрополитано».