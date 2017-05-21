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    Диего Симеоне: «Я остаюсь в «Атлетико». У клуба есть будущее»

    Теги Атлетико примера Испания Диего Симеоне Висенте Кальдерон

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что не покинет мадридский клуб летом.

    «В первую очередь я хотел бы выразить свою благодарность за все, что происходило на «Висенте Кальдерон», и признательность всем, кто принимал в этом участие. Речь о футболистах, тренерах, директорах… Они создали так много чудесных моментов для всех наших людей.

    У других клубов может быть больше денег, чем у нас, или на один-два трофея больше, чем у нас. Но у них никогда не будет таких глубоких чувств, какие есть в «Атлетико».

    И наконец, меня спрашивали о том, останусь ли я. И ответ положительный. Я остаюсь. Знаете, почему остаюсь? Потому что у клуба есть будущее, и мы все части этого будущего. Чао!» – сказал аргентинец.

    В следующем сезоне «Атлетико» планирует играть на новом стадионе «Ванда Метрополитано».

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