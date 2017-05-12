Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»
Тренер Диего Симеоне дал понять, что не покинет «Атлетико» летом.
«Я принимаю участие в презентации Audi Cup, и этот факт – ясный сигнал, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле.
Мы рады, что примем участие в этом соревновании с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми наверняка встретимся в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал аргентинец.
Тренер «Атлетико» участвовал в пресс-конференции в виде голограммы.
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