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    Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»

    Теги Бавария Ливерпуль Атлетико примера Испания Лига чемпионов Диего Симеоне Audi Cup

    Тренер Диего Симеоне дал понять, что не покинет «Атлетико» летом.

    «Я принимаю участие в презентации Audi Cup, и этот факт – ясный сигнал, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле.

    Мы рады, что примем участие в этом соревновании с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми наверняка встретимся в следующем сезоне Лиги чемпионов», – сказал аргентинец.

    Тренер «Атлетико» участвовал в пресс-конференции в виде голограммы.

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