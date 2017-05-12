Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Симеоне и Клопп в виде голограмм выступили на презентации Audi Cup

    Теги Бавария Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Атлетико примера Испания Диего Симеоне видео Audi Cup

    В Мюнхене состоялась презентация Audi Cup.

    Турнир состоится в июле. Матчи пройдут на «Альянц-Арене». Уже известно, что на турнире выступят «Бавария», «Атлетико» и «Ливерпуль».

    В пресс-конференции приняли участие тренеры команд. Однако в зале присутствовал только Карло Анчелотти. Диего Симеоне и Юрген Клопп были представлены в виде голограмм на специальном экране. Это не мешало им отвечать на вопросы.

    Четвертая команда-участница турнира будет названа позднее.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться