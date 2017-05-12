Симеоне и Клопп в виде голограмм выступили на презентации Audi Cup
В Мюнхене состоялась презентация Audi Cup.
Турнир состоится в июле. Матчи пройдут на «Альянц-Арене». Уже известно, что на турнире выступят «Бавария», «Атлетико» и «Ливерпуль».
В пресс-конференции приняли участие тренеры команд. Однако в зале присутствовал только Карло Анчелотти. Диего Симеоне и Юрген Клопп были представлены в виде голограмм на специальном экране. Это не мешало им отвечать на вопросы.
Четвертая команда-участница турнира будет названа позднее.
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