Симеоне и Клопп в виде голограмм выступили на презентации Audi Cup

В Мюнхене состоялась презентация Audi Cup.

Турнир состоится в июле. Матчи пройдут на «Альянц-Арене». Уже известно, что на турнире выступят «Бавария», «Атлетико» и .

В пресс-конференции приняли участие тренеры команд. Однако в зале присутствовал только Карло Анчелотти. Диего Симеоне и были представлены в виде голограмм на специальном экране. Это не мешало им отвечать на вопросы.

Четвертая команда-участница турнира будет названа позднее.