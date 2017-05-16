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    «Атлетико» хочет вернуть Диего Косту или приобрести Белотти

    Теги Торино Челси премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия примера Испания Диего Симеоне возможные трансферы Диего Коста Андреа Белотти

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил клуб найти забивного нападающего в летнее трансферное окно.

    Приоритетная цель мадридского клуба – возвращение из «Челси» Диего Косты.

    Если «Атлетико» не сможет купить 28-летнего форварда, которому в Китае предлагают зарплату 30 миллионов евро в год, то клуб постарается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти

    Контракт 23-летнего Белотти рассчитан до лета 2021 года с отступными 100 миллионов евро. «Атлетико» готов предложить до 60 миллионов.

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