«Атлетико» хочет вернуть Диего Косту или приобрести Белотти

Главный тренер Диего Симеоне попросил клуб найти забивного нападающего в летнее трансферное окно.

Приоритетная цель мадридского клуба – возвращение из Диего Косты.

Если «Атлетико» не сможет купить 28-летнего форварда, которому в Китае предлагают зарплату 30 миллионов евро в год, то клуб постарается приобрести нападающего Андреа Белотти

Контракт 23-летнего Белотти рассчитан до лета 2021 года с отступными 100 миллионов евро. готов предложить до 60 миллионов.