Ионов покинет ЦСКА и вернется в «Динамо»

Полузащитник Алексей Ионов не останется в ЦСКА.

«Думаю, что Алексей вернется в . Мы благодарны ему за тот период, что он провел в ЦСКА.

Ионов приносил пользу. Но он, думаю, все же вернется в стан «Динамо», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Летом прошлого года армейцы взяли полузащитника «Динамо» в аренду с правом выкупа. Футболист отыграл за ЦСКА 29 матчей в различных турнирах и забил 3 гола.