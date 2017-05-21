Ионов покинет ЦСКА и вернется в «Динамо»
Полузащитник Алексей Ионов не останется в ЦСКА.
«Думаю, что Алексей вернется в «Динамо». Мы благодарны ему за тот период, что он провел в ЦСКА.
Ионов приносил пользу. Но он, думаю, все же вернется в стан «Динамо», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Летом прошлого года армейцы взяли полузащитника «Динамо» в аренду с правом выкупа. Футболист отыграл за ЦСКА 29 матчей в различных турнирах и забил 3 гола.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.