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    Ионов покинет ЦСКА и вернется в «Динамо»

    Теги ЦСКА Алексей Ионов Премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Динамо Москва Роман Бабаев

    Полузащитник Алексей Ионов не останется в ЦСКА.

    «Думаю, что Алексей вернется в «Динамо». Мы благодарны ему за тот период, что он провел в ЦСКА.

    Ионов приносил пользу. Но он, думаю, все же вернется в стан «Динамо», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    Летом прошлого года армейцы взяли полузащитника «Динамо» в аренду с правом выкупа. Футболист отыграл за ЦСКА 29 матчей в различных турнирах и забил 3 гола.

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