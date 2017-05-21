Главный тренер Мирча Луческу поделился мыслями по окончании чемпионата премьер-лиги.

Петербургская команда заняла третье место по итогам сезона.

«Мы закончили вне зоны Лиги чемпионов, но игра, которую показывали, движется в нужном направлении. Это зрелищный комбинационный футбол. К сожалению, некоторые изменения в составе изменили игру. Во второй части чемпионата мы выступали хуже. В подтверждение моих слов – было тяжело выйти на прежний уровень. Но теперь он полностью влился в команду. Кроме того, мы начали играть на хороших полях. Наша команда имеет хорошие перспективы.

Сейчас не совсем чувствуется, что мы восполнили потерю Гарая, Витцеля и Халка. Сложный год, но у «Зенита» есть команда, готовая показать результат в следующем сезоне. Уверен, что если бы мы не играли с «Тереком» в тех условиях, то сейчас имели бы путевку в Лигу чемпионов. Уверен, что мы будем совсем другими в следующем сезоне.

У меня еще год контракта, поэтому об уходе говорить не очень корректно. В течение месяца надо всем все обдумать и принимать решение. Давление и якобы мои не очень хорошие отношения с футболистами негативно воздействовали на психологию команды.

Многие молодые игроки не поднялись на уровень требований «Зенита», а также для игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я хорошо изучил список футболистов, которые принимали участие в первых сборах – это были самые талантливые игроки академии «Зенита». Увы, никто из 17 футболистов не закрепился в основном составе.

Чтобы растить игрока и вывести его на должный уровень, нужны талант и стремление. Моя задача – воспитать футболистов, придать им менталитет победителя. Очень жаль, что в этом плане год потерян и через основу не прошел ни один из молодых игроков.

Сложно изменить менталитет молодых футболистов, а привычки многих в 30 лет еще сложнее изменить. Рад, что к концу сезона игрокам основы удалось меня понять, принять ту идею, которую я несу.

Например, , которого я сильно уважаю и который имеет опыт игры в Англии, было сложно перестроить, было много ошибок, которые приносили негативные результаты в чемпионате. Ему до сих пор не удалось полностью перестроиться, поэтому он и потерял место в составе.

Та же проблема и у , который хотел играть, но у него постоянно были другие мысли. Это касается и матча с «Анжи», где мы не смогли добиться победы на своем поле. Сами ребята должны понимать, что на протяжении игры я даю им возможность больше отдохнуть, и они должны соглашаться с этим. Более опытные футболисты должны тренироваться еще больше, чтобы достигать кондиций, которых требую от них», – сказал Луческу.