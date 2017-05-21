Главный тренер Мирча Луческу по окончании игры с «Локомотивом» (2:0) заявил, что петербургская команда упустила место в Лиге чемпионов еще в первой половине мая.

«Первая мысль после матча – игра с «Тереком», когда мы на невероятно тяжелом поле, к сожалению, упустили Лигу чемпионов. Что же касается сегодняшнего матча, то я доволен тем, как мы контролировали ход игры, и наша победа практически не обсуждается.

Это подтверждает еще раз, что у нас очень техничная, играющая команда. Сегодня мы играли на хорошем поле, и это совсем другой футбол, чем на тех полях, которые не соответствовали нашему качеству», – сказал Луческу.

Матч «Зенит» – «Терек» (0:1) проходил на стадионе «Крестовский». Игра – «Зенит» состоялась на домашней арене московской команды в Черкизове.