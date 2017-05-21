Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мирча Луческу: «Мы упустили ЛЧ в игре с «Тереком», на невероятно тяжелом поле»

    Теги Локомотив Зенит стадион Локомотив Премьер-лига Россия Лига чемпионов Мирча Луческу Крестовский

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу по окончании игры с «Локомотивом» (2:0) заявил, что петербургская команда упустила место в Лиге чемпионов еще в первой половине мая.

    «Первая мысль после матча – игра с «Тереком», когда мы на невероятно тяжелом поле, к сожалению, упустили Лигу чемпионов. Что же касается сегодняшнего матча, то я доволен тем, как мы контролировали ход игры, и наша победа практически не обсуждается.

    Это подтверждает еще раз, что у нас очень техничная, играющая команда. Сегодня мы играли на хорошем поле, и это совсем другой футбол, чем на тех полях, которые не соответствовали нашему качеству», – сказал Луческу.

    Матч «Зенит» – «Терек» (0:1) проходил на стадионе «Крестовский». Игра «Локомотив» – «Зенит» состоялась на домашней арене московской команды в Черкизове.

    Опрос

    Кто станет чемпионом России в следующем году?

    10808 голосов 41
    • Спартак
      33%
    • ЦСКА
      31%
    • Зенит
      22%
    • Кто-то другой
      14%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться