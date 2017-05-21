Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от (0:2).

«Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой.

Недоволен и тем, что первый гол нам забили из офсайда. Это тоже повлияло. Повлияли желтые карточки, которые судья начал раздавать. Все это повлияло в комплексе», – сказал Семин.

Матч судила бригада . Главному арбитру помогали лайнсмены Максим Гаврилин и Александр Богданов.