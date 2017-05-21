Юрий Семин: «Первый гол «Зенит» забил из офсайда»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).
«Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой.
Недоволен и тем, что первый гол нам забили из офсайда. Это тоже повлияло. Повлияли желтые карточки, которые судья начал раздавать. Все это повлияло в комплексе», – сказал Семин.
Матч судила бригада Михаила Вилкова. Главному арбитру помогали лайнсмены Максим Гаврилин и Александр Богданов.
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