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    Юрий Семин: «Первый гол «Зенит» забил из офсайда»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин Премьер-лига Россия судьи Михаил Вилков Александр Богданов Максим Гаврилин

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).

    «Эмоций было не очень много, как будто мы были в отпуске. В такой ситуации могут быть только поражения. Я недоволен командой.

    Недоволен и тем, что первый гол нам забили из офсайда. Это тоже повлияло. Повлияли желтые карточки, которые судья начал раздавать. Все это повлияло в комплексе», – сказал Семин.

    Матч судила бригада Михаила Вилкова. Главному арбитру помогали лайнсмены Максим Гаврилин и Александр Богданов.

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