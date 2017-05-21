Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что форвард Александр Кокорин забил гол в матче 30-го тура чемпионата России против с нарушением правил.

«Дзюба был в офсайде, и он тянулся к мячу, поучаствовал в эпизоде, поэтому гол «Зенита» не надо было засчитывать», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».