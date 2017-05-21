Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Карпин: «Дзюба был в офсайде – гол «Зенита» не надо было засчитывать»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Кокорин

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 30-го тура чемпионата России против «Локомотива» с нарушением правил.

    «Дзюба был в офсайде, и он тянулся к мячу, поучаствовал в эпизоде, поэтому гол «Зенита» не надо было засчитывать», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться