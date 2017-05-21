Валерий Карпин: «Дзюба был в офсайде – гол «Зенита» не надо было засчитывать»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 30-го тура чемпионата России против «Локомотива» с нарушением правил.
«Дзюба был в офсайде, и он тянулся к мячу, поучаствовал в эпизоде, поэтому гол «Зенита» не надо было засчитывать», – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит».
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