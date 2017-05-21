Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мирча Луческу: «У меня еще целый год контракта»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями по окончании сезона.

    «У меня еще целый год контракта. С самого начала, как мне показалось, было преднамеренное давление на меня, пытались создать давление на мое якобы плохое отношение с игроками. Команда должна играть еще лучше с определенными перестановками.

    Этот год… Хотел бы поблагодарить футболистов. Было сложно играть без трех лидеров, покинувших «Зенит».

    Хочу поздравить «Спартак» и ЦСКА с выходом в Лигу чемпионов, «Локомотив» – с победой в Кубке России. Желаю им хорошо выступить в еврокубках и принести стране много очков», – сказал Луческу.

    «Зенит» занял в чемпионате третье место и получил право сыграть в Лиге Европы. В заключительном туре сезона петербургская команда победила «Локомотив» (2:0).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться