Главный тренер Мирча Луческу поделился мыслями по окончании сезона.

«У меня еще целый год контракта. С самого начала, как мне показалось, было преднамеренное давление на меня, пытались создать давление на мое якобы плохое отношение с игроками. Команда должна играть еще лучше с определенными перестановками.

Этот год… Хотел бы поблагодарить футболистов. Было сложно играть без трех лидеров, покинувших «Зенит».

Хочу поздравить «Спартак» и ЦСКА с выходом в Лигу чемпионов, «Локомотив» – с победой в Кубке России. Желаю им хорошо выступить в еврокубках и принести стране много очков», – сказал Луческу.

«Зенит» занял в чемпионате третье место и получил право сыграть в Лиге Европы. В заключительном туре сезона петербургская команда победила «Локомотив» (2:0).