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    Николас Ломбертс: «Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу Николас Ломбертс

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил работу главного тренера Мирчи Луческу в Петербурге.

    «Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку.

    Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль. Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде».

    Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените».

    Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать», — сказал Ломбертс.

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