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    Канада намерена сыграть на двух этапах Евротура

    Теги Евротур сборная Канады сборная США Кубок Карьялы Федерация хоккея Канады Кубок Первого канала Федерация хоккея США Пхенчхан-2018 Дмитрий Курбатов олимпийский хоккейный турнир

    Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что сборная Канады намерена выступить в Евротуре в следующем сезоне.

    «Сборная Канады хочет сыграть на этапах Евротура в Финляндии и России. Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, выступающих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны», – сказал функционер.

    Сборная Канады может выступить на этапах в Финляндии и России в рамках подготовки к Олимпиаде. НХЛ ранее объявила, что не собирается отпускать игроков на олимпийский турнир.

    Если завтра Олимпиада. Канада и США без игроков НХЛ

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