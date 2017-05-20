Канада намерена сыграть на двух этапах Евротура

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что сборная Канады намерена выступить в Евротуре в следующем сезоне.

«Сборная Канады хочет сыграть на этапах в Финляндии и России. Канадцы начинают собирать команду из хоккеистов, выступающих в Европе, и просятся сыграть с нами на этих турнирах. Сейчас они пришлют заявки, и мы будем их рассматривать. Что касается американцев, то они более пассивны», – сказал функционер.

Сборная Канады может выступить на этапах в Финляндии и России в рамках подготовки к Олимпиаде. НХЛ ранее объявила, что не собирается отпускать игроков на олимпийский турнир.

Если завтра Олимпиада. Канада и США без игроков НХЛ