Артемий Панарин: «Могли быть на коне, а оказались...»
Нападающий сборной России Артемий Панарин высказался после поражения от сборной Канады (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.
«Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели. Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали.
Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались...» – сказал Панарин.
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