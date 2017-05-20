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    Артемий Панарин: «Могли быть на коне, а оказались...»

    Теги сборная России сборная Канады Артемий Панарин ЧМ-2017

    Нападающий сборной России Артемий Панарин высказался после поражения от сборной Канады (2:4) в полуфинале ЧМ-2017.

    «Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели. Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали.

    Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались...» – сказал Панарин.

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