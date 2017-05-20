Йоан Молло заявил, что не собирается получать российский паспорт
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло опроверг информацию о том, что в ближайшее время он получит российский паспорт.
«Это не соответствует действительности», – сказал Молло.
27-летний вингер никогда не играл за национальную сборную Франции. В его активе 6 матчей за французскую молодежку. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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