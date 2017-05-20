Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Йоан Молло заявил, что не собирается получать российский паспорт

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Йоан Молло натурализация

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло опроверг информацию о том, что в ближайшее время он получит российский паспорт.

    «Это не соответствует действительности», – сказал Молло.

    27-летний вингер никогда не играл за национальную сборную Франции. В его активе 6 матчей за французскую молодежку. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    Редактор RTL: «Молло 23 мая получит гражданство России»

    «Жду май голь один год, брат. Май талент». Молло смешно говорит по-русски

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться