Йоан Молло заявил, что не собирается получать российский паспорт

Полузащитник Йоан Молло опроверг информацию о том, что в ближайшее время он получит российский паспорт.

«Это не соответствует действительности», – сказал Молло.

27-летний вингер никогда не играл за национальную сборную Франции. В его активе 6 матчей за французскую молодежку. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Редактор RTL: «Молло 23 мая получит гражданство России»

«Жду май голь один год, брат. Май талент». Молло смешно говорит по-русски