Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопросы после поражения от сборной Канады (2:4) в матче 1/2 финала ЧМ-2017.

– Ваша команда вынуждена была отправиться в Париж на четвертьфинал. Может быть, это оказало какое-то влияние на форму сборной России в третьем периоде?

– Я бы не сказал. Мы приехали с хорошим настроением.

– Тренер канадцев, сказал, что зашел во втором перерыве в раздевалку со словами «Спокойно, ребята, мы выиграем». Что говорили вы?

– То же самое.

– Что вообще пошло не так? Удаления сломали игру?

– Наверное, и удаления тоже. Мы потратили много сил, оборонялись одни и те же, совершили ошибки.

– Третье поражение подряд от канадцев. Что-то есть общее в этих матчах?

– Да ничего нет! Я же сказал, что доволен своей командой.

– Но вы же наверняка понимали, что канадцам деваться некуда, у них большинство и 0:2 – они побегут в третьем периоде…

– У нас оставалось 30 секунд меньшинства, надо было их выстоять.

– Противник забросил, «почуял кровь»…

– Но и еще удаления дали неоправданные. Немножко мы отоборонялись, поэтому и ошибки прошли.

– Показалось, что подравнивать начали…

– Наверное, так.

– Как самочувствие Гаврикова?

– Очень плохо.

– Канада вас вообще впечатлила?

– Я надеялся, что мы выиграем на самом деле. Были моменты и после 2:0 ещё очень хорошие, могли решать, но не получилось.

– Это психология, может быть?

– Да какая психология?! На Кузнецове дают удаление за что, вы видели?

– Атака вратаря?

– Какая атака?! Вы смотрите хоккей? У него улетает конек, он падает, просто едет по льду, вратарь выходит за линию ворот… Правила знаете?

– Ребята после матча были очень расстроены. Они морально восстановятся к матчу за третье место?

– Мы постараемся восстановиться и дать бой.

– У Шипачева по вбрасываниям 0:8 статистика…

– Ну, он готовится к НХЛ.

– Вы даже Андронова выпускали на вбрасывание…

– Было такое. Понимаете, если сразу не пошло, это хоккей, может и дальше не пойти. В предыдущих матчах у него был процент повыше.

– Показалось, что эта Канада была абсолютно проходима…

– Ребят, у нас очень хорошая команда на самом деле. Очень хорошая. Это обидное поражение и для меня, и для ребят. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Я даже не знаю, кого можно было бы упрекнуть.

– В третьем периоде выстояли по ходу трёх штрафных отрезков, а потом…

– А потом те люди, которые отоборонялись, вышли и при игре «пять на пять» совершили ошибки.

– То есть это была усталость?

– Конечно.

– Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя можете в чем-то упрекнуть?

– Вас могу упрекнуть. За такие вопросы, – заявил Знарок.