Олег Знарок: «Могу ли я себя в чем-то упрекнуть? Вас могу, за такие вопросы»
Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопросы после поражения от сборной Канады (2:4) в матче 1/2 финала ЧМ-2017.
– Ваша команда вынуждена была отправиться в Париж на четвертьфинал. Может быть, это оказало какое-то влияние на форму сборной России в третьем периоде?
– Я бы не сказал. Мы приехали с хорошим настроением.
– Тренер канадцев, сказал, что зашел во втором перерыве в раздевалку со словами «Спокойно, ребята, мы выиграем». Что говорили вы?
– То же самое.
– Что вообще пошло не так? Удаления сломали игру?
– Наверное, и удаления тоже. Мы потратили много сил, оборонялись одни и те же, совершили ошибки.
– Третье поражение подряд от канадцев. Что-то есть общее в этих матчах?
– Да ничего нет! Я же сказал, что доволен своей командой.
– Но вы же наверняка понимали, что канадцам деваться некуда, у них большинство и 0:2 – они побегут в третьем периоде…
– У нас оставалось 30 секунд меньшинства, надо было их выстоять.
– Противник забросил, «почуял кровь»…
– Но и еще удаления дали неоправданные. Немножко мы отоборонялись, поэтому и ошибки прошли.
– Показалось, что подравнивать начали…
– Наверное, так.
– Как самочувствие Гаврикова?
– Очень плохо.
– Канада вас вообще впечатлила?
– Я надеялся, что мы выиграем на самом деле. Были моменты и после 2:0 ещё очень хорошие, могли решать, но не получилось.
– Это психология, может быть?
– Да какая психология?! На Кузнецове дают удаление за что, вы видели?
– Атака вратаря?
– Какая атака?! Вы смотрите хоккей? У него улетает конек, он падает, просто едет по льду, вратарь выходит за линию ворот… Правила знаете?
– Ребята после матча были очень расстроены. Они морально восстановятся к матчу за третье место?
– Мы постараемся восстановиться и дать бой.
– У Шипачева по вбрасываниям 0:8 статистика…
– Ну, он готовится к НХЛ.
– Вы даже Андронова выпускали на вбрасывание…
– Было такое. Понимаете, если сразу не пошло, это хоккей, может и дальше не пойти. В предыдущих матчах у него был процент повыше.
– Показалось, что эта Канада была абсолютно проходима…
– Ребят, у нас очень хорошая команда на самом деле. Очень хорошая. Это обидное поражение и для меня, и для ребят. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Я даже не знаю, кого можно было бы упрекнуть.
– В третьем периоде выстояли по ходу трёх штрафных отрезков, а потом…
– А потом те люди, которые отоборонялись, вышли и при игре «пять на пять» совершили ошибки.
– То есть это была усталость?
– Конечно.
– Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя можете в чем-то упрекнуть?
– Вас могу упрекнуть. За такие вопросы, – заявил Знарок.
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