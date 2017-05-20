Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Олег Знарок: «Могу ли я себя в чем-то упрекнуть? Вас могу, за такие вопросы»

    Теги сборная России сборная Канады Олег Знарок ЧМ-2017 Владислав Гавриков

    Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопросы после поражения от сборной Канады (2:4) в матче 1/2 финала ЧМ-2017.

    – Ваша команда вынуждена была отправиться в Париж на четвертьфинал. Может быть, это оказало какое-то влияние на форму сборной России в третьем периоде?

    – Я бы не сказал. Мы приехали с хорошим настроением.

    – Тренер канадцев, сказал, что зашел во втором перерыве в раздевалку со словами «Спокойно, ребята, мы выиграем». Что говорили вы?

    – То же самое.

    – Что вообще пошло не так? Удаления сломали игру?

    – Наверное, и удаления тоже. Мы потратили много сил, оборонялись одни и те же, совершили ошибки.

    – Третье поражение подряд от канадцев. Что-то есть общее в этих матчах?

    – Да ничего нет! Я же сказал, что доволен своей командой.

    – Но вы же наверняка понимали, что канадцам деваться некуда, у них большинство и 0:2 – они побегут в третьем периоде…

    – У нас оставалось 30 секунд меньшинства, надо было их выстоять.

    – Противник забросил, «почуял кровь»…

    – Но и еще удаления дали неоправданные. Немножко мы отоборонялись, поэтому и ошибки прошли.

    – Показалось, что подравнивать начали…

    – Наверное, так.

    – Как самочувствие Гаврикова?

    – Очень плохо.

    – Канада вас вообще впечатлила?

    – Я надеялся, что мы выиграем на самом деле. Были моменты и после 2:0 ещё очень хорошие, могли решать, но не получилось.

    – Это психология, может быть?

    – Да какая психология?! На Кузнецове дают удаление за что, вы видели?

    – Атака вратаря?

    – Какая атака?! Вы смотрите хоккей? У него улетает конек, он падает, просто едет по льду, вратарь выходит за линию ворот… Правила знаете?

    – Ребята после матча были очень расстроены. Они морально восстановятся к матчу за третье место?

    – Мы постараемся восстановиться и дать бой.

    – У Шипачева по вбрасываниям 0:8 статистика…

    – Ну, он готовится к НХЛ.

    – Вы даже Андронова выпускали на вбрасывание…

    – Было такое. Понимаете, если сразу не пошло, это хоккей, может и дальше не пойти. В предыдущих матчах у него был процент повыше.

    – Показалось, что эта Канада была абсолютно проходима…

    – Ребят, у нас очень хорошая команда на самом деле. Очень хорошая. Это обидное поражение и для меня, и для ребят. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Я даже не знаю, кого можно было бы упрекнуть.

    – В третьем периоде выстояли по ходу трёх штрафных отрезков, а потом…

    – А потом те люди, которые отоборонялись, вышли и при игре «пять на пять» совершили ошибки.

    – То есть это была усталость?

    – Конечно.

    – Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя можете в чем-то упрекнуть?

    – Вас могу упрекнуть. За такие вопросы, – заявил Знарок.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться