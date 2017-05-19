Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением об игре и высказался о форварде Александре Кокорине.

– О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем.

- Кокорин увы, никак не хочет ваши оценки оправдывать. Ваши ожидания – ваши проблемы?

– Да, пока это так. Но я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора ? Кокорин точно не хуже.

- Когда же мы получим подтверждение этому?

– Для начала: после того, как он будет действовать на своем месте. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

Саша – вполне адекватный человек, и он, поверьте мне, хочет в футболе выжать из себя максимум. А что уж там мешает ему это сделать – мне неизвестно.

- Но верить в то, что он выстрелит, вы продолжаете?

– Да. Во всяком случае, с футбольной точки зрения все для этого у него есть, – сказал Аршавин.

Кокорин падает на дно. Почему?