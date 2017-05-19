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    Андрей Аршавин: «По таланту и способностям Кокорин остается лучшим. Он точно не хуже Смолова»

    Теги Зенит Андрей Аршавин Федор Смолов Премьер-лига Россия Александр Кокорин Краснодар

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Зенита» и высказался о форварде Александре Кокорине.

    – О причинах надо говорить с теми, кто сейчас в команде, но «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень непосредственно игровых проблем.

    - Кокорин увы, никак не хочет ваши оценки оправдывать. Ваши ожидания – ваши проблемы?

    – Да, пока это так. Но я все равно уверен, что по таланту, по своим способностям Кокорин остается лучшим. Кого сейчас считают российским футболистом номер один? Федора Смолова? Кокорин точно не хуже.

    - Когда же мы получим подтверждение этому?

    – Для начала: после того, как он будет действовать на своем месте. Как мне кажется, Саша – совсем не игрок бровки, он, по сути своей, оттянутый центрфорвард. Идеальная для него схема – 4-4-2. Но сейчас так практически никто не играет.

    Саша – вполне адекватный человек, и он, поверьте мне, хочет в футболе выжать из себя максимум. А что уж там мешает ему это сделать – мне неизвестно. 

    - Но верить в то, что он выстрелит, вы продолжаете?

    – Да. Во всяком случае, с футбольной точки зрения все для этого у него есть, – сказал Аршавин.

    Кокорин падает на дно. Почему?

    Опрос

    Кокорин - на дне. Что будет дальше?

    43311 голосов 180
    • Станет лучшим форвардом страны
      9%
    • Перейдет в "Локомотив"
      20%
    • Перейдет в "Урал"
      21%
    • Через два года будет играть в ФНЛ
      50%

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