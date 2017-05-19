Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал завоевание первого места в чемпионате России.

«Все в РФПЛ заканчивается достаточно закономерно – команды примерно на тех местах, что и заслуживают. Конечно, всем поклонникам питерского клуба пережить этот факт трудно, но, если объективно, «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первым.

Соперники выглядели нормально, особенно осенью, но «Спартак» же и на зиму ушел с отрывом. Поэтому да – надо говорить о том, что он прибавил. То, что между тренером и игроками в нынешнем «Спартаке» – отличный контакт, видно даже из Казахстана. Они едины, а это всегда залог побед.

Усиливаться, безусловно, надо, хотя «Спартак» играл симпатично и боевито. Но насколько такого футбола будет хватать в Лиге чемпионов – посмотрим. В первую очередь подумал бы об усилении обороны. Причем даже не о конкретных позициях в ней, а о защитной линии в целом», – сказал Аршавин.