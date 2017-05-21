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    Чемпионат Испании. Решающие матчи «Реала» и «Барселоны» в чемпионской гонке

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Спортинг Хихон Малага Эйбар Гранада Леганес

    В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях играет с «Малагой», а «Барселона» принимает «Эйбар». «Атлетико» обыграл «Атлетик» (3:1).

    38-й тур

    Атлетико – Атлетик 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    21 мая, 17.45, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Торрес, 2:0 – 11 Торрес, 2:1 – 71 Иньяки Уильямс, 3:1 – 89 Корреа.
    АтлетикоОблак, Сауль, Люка Эрнандес, Савич, Тиагу (Корреа, 88), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 70), Гризманн, Парти, Торрес (Гамейро, 64).
    АтлетикАррисабалага, Баленсиага, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 57), Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 46), Муниаин, Адурис.
    Предупреждения:
    Парти (38), Габи (45).
    Сельта – Реал Сосьедад 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    21 мая, 17.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 54, пенальти Аспас, 1:1 – 82 Ойарсабаль, 2:1 – 90 Юльсагер, 2:2 – 90 Хуанми.
    СельтаАльварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Фонтас, Диас, Эрнандес, Васс (Юльсагер, 70), Систо (Диоп, 83), Гвидетти (Хосабед, 46), Аспас.
    Реал СосьедадРульи, Мартинес, Элустондо, Берчиче, Одриосола, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Каналес, 55), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 88), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).
    Предупреждения:
    Кабраль (28), Ронкалья (42), Ильярраменди (74).
    Валенсия – Вильярреал 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    21 мая, 17.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Сольдадо, 1:1 – 54 Нани, 1:2 – 58 Тригерос, 1:3 – 88 Сансоне.
    ВаленсияДоменек, Мангаля, Адерлан Сантос, Гайя, Жоау Канселу, Нани (Баккали, 85), Солер, Родриго (Санти Мина, 80), Парехо, Монтойя (Мунир, 70), Дзадза.
    ВильярреалФернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Сансоне, 74), Бакамбу (Родри Эрнандес, 87), Сольдадо (Адриан, 68).
    Предупреждения:
    Коста (4), Дзадза (34), Бакамбу (67), Парехо (71).
    Малага – Реал Мадрид 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    21 мая, 21.00, «Ла Росаледа»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 2 Роналду.
    МалагаКамени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Эрнандес, Ресио, Камачо, Форнальс, Кеко, Хони Родригес, Сандро Рамирес.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Данило, Рамос, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Роналду, Бензема.
    Барселона – Эйбар 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    21 мая, 21.00, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 7 Инуи.
    Барселонатер Стеген, Суарес, Умтити, Альба, Бускетс, Марлон, Ракитич, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 46), Иньеста, Неймар, Месси.
    ЭйбарЙоэль, Арбилья, Жунка, Капа, Лежен, Пенья, Эскаланте, Дани Гарсия, Инуи, Энрик, Кике.
    Предупреждения:
    Эскаланте (19), Капа (30), Бускетс (41).

     

    Гранада – Эспаньол 1:2 (1:2, 0:0)
    Дата проведения
    19 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Баптистао, 0:2 – 8, автогол Рубен Везу, 1:2 – 22 Перейра.
    ГранадаОчоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Куэнка, Агбо (Хонгла, 77), Крхин, Литри, Перейра (Жан Карлос, 61), Энтрена (Бога, 84), Рамос.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока, Пьятти (Альварес, 84), Баптистао (Перес, 85), Морено.
    Предупреждения:
    Марк Рока (62), Пьятти (66), Альварес (90).
    Спортинг Хихон – Бетис 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    20 мая, 18.00, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Дуглас Перейра, 1:1 – 22 Рубен Кастро, 1:2 – 59 Рубен Кастро, 2:2 – 79 Кармона.
    Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Микель Весга, Кармона, Альварес, Касес (Чоп, 65), Бурги (Лопес, 58), Кастро.
    БетисДани Хименес, Рафа Наварро, Пеццелья (Манди, 46), Тошка, Дурмиси, Петрос, Брашанац, Санчес (Матиас Науэль, 88), Себальос, Сехудо (Мартен, 80), Рубен Кастро.
    Предупреждения:
    Сехудо (37), Дурмиси (86).
    Депортиво – Лас-Пальмас 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 мая, 20.00, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Андоне, 2:0 – 28 Андоне, 3:0 – 39 Хиль.
    ДепортивоРуф, Лауре, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Гильерме (Бергантиньос, 72), Москера, Хиль, Чолак, Джон (Морено, 58), Андоне (Фажр, 86).
    Лас-ПальмасЛисоаин, Симон, Артилес, Бигас (Гарсия Сантана, 46), Элдер Лопеш, Сантана, Меса, Виера, Момо (Халилович, 78), Хесе (Кастельяно, 46), Гарсия.
    Предупреждения:
    Наварро (25), Меса (38), Хиль (44), Москера (48), Сантана (51), Чолак (54), Момо (54).
    Удаление:
    Сантана (79).
    Леганес – Алавес 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    20 мая, 20.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 64 Крстичич, 1:1 – 89 Тимор.
    ЛеганесШампань, Диас, Инсуа (Мантовани, 46), Сиовас, Рико, Адамес, Тимор, Эль-Жар, Пирес (Буэно, 73), Шимановски (Лусиано, 70), Герреро.
    АлавесПачеко, Фемения, Вигарай, Феддаль, Гарсия Карнеро, Камараса, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 81), Ибаи Гомес (Катаи, 79), Собрино (Мендес, 61), Сантос.
    Предупреждение:
    Гарсия Карнеро (45).
    Севилья – Осасуна 5:0 (3:0, 2:0)
    Дата проведения
    20 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Витоло, 2:0 – 20 Васкес, 3:0 – 35 Йоветич, 4:0 – 60 Васкес, 5:0 – 80 Витоло.
    СевильяСория, Мариано, Краневиттер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Крон-Дели (Сарабия, 83), Корреа, Васкес (Гансо, 61), Витоло, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).
    ОсасунаСиригу, Беренгер, Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон, Клерк (Барха, 74), Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чаушич, Риера, Кодро (Фуэнтес, 61).
    Предупреждения:
    Йоветич (29), Санхурхо (56), Нзонзи (62), Краневиттер (67).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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