В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: , имеющий преимущество в 3 очка, в гостях играет с «Малагой», а принимает «Эйбар». «Атлетико» обыграл «Атлетик» (3:1).

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры