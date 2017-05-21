Чемпионат Испании. Решающие матчи «Реала» и «Барселоны» в чемпионской гонке
В 38-м туре примеры определится чемпион Испании: «Реал», имеющий преимущество в 3 очка, в гостях играет с «Малагой», а «Барселона» принимает «Эйбар». «Атлетико» обыграл «Атлетик» (3:1).
38-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 17.45, «Висенте Кальдерон»
- Голы:
- 1:0 – 8 Торрес, 2:0 – 11 Торрес, 2:1 – 71 Иньяки Уильямс, 3:1 – 89 Корреа.
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Атлетико –
Облак, Сауль, Люка Эрнандес, Савич, Тиагу (Корреа, 88), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 70), Гризманн, Парти, Торрес (Гамейро, 64).
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Атлетик –
Аррисабалага, Баленсиага, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 57), Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 46), Муниаин, Адурис.
- Дата проведения
- 21 мая, 17.45, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 54, пенальти Аспас, 1:1 – 82 Ойарсабаль, 2:1 – 90 Юльсагер, 2:2 – 90 Хуанми.
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Сельта –
Альварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Фонтас, Диас, Эрнандес, Васс (Юльсагер, 70), Систо (Диоп, 83), Гвидетти (Хосабед, 46), Аспас.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Мартинес, Элустондо, Берчиче, Одриосола, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Каналес, 55), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 88), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).
- Предупреждения:
- Кабраль (28), Ронкалья (42), Ильярраменди (74).
- Дата проведения
- 21 мая, 17.45, «Месталья»
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Валенсия –
Доменек, Мангаля, Адерлан Сантос, Гайя, Жоау Канселу, Нани (Баккали, 85), Солер, Родриго (Санти Мина, 80), Парехо, Монтойя (Мунир, 70), Дзадза.
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Вильярреал –
Фернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Сансоне, 74), Бакамбу (Родри Эрнандес, 87), Сольдадо (Адриан, 68).
- Дата проведения
- 21 мая, 21.00, «Ла Росаледа»
- Гол:
- 0:1 – 2 Роналду.
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Малага –
Камени, Вильянуэва, Рикка, Торрес, Эрнандес, Ресио, Камачо, Форнальс, Кеко, Хони Родригес, Сандро Рамирес.
- Дата проведения
- 21 мая, 21.00, «Камп Ноу»
- Гол:
- 0:1 – 7 Инуи.
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Барселона –
тер Стеген, Суарес, Умтити, Альба, Бускетс, Марлон, Ракитич, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 46), Иньеста, Неймар, Месси.
- Дата проведения
- 19 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 0:1 – 3 Баптистао, 0:2 – 8, автогол Рубен Везу, 1:2 – 22 Перейра.
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Гранада –
Очоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Куэнка, Агбо (Хонгла, 77), Крхин, Литри, Перейра (Жан Карлос, 61), Энтрена (Бога, 84), Рамос.
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Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока, Пьятти (Альварес, 84), Баптистао (Перес, 85), Морено.
- Дата проведения
- 20 мая, 18.00, «Эль Молиньон»
- Голы:
- 1:0 – 7 Дуглас Перейра, 1:1 – 22 Рубен Кастро, 1:2 – 59 Рубен Кастро, 2:2 – 79 Кармона.
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Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Микель Весга, Кармона, Альварес, Касес (Чоп, 65), Бурги (Лопес, 58), Кастро.
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Бетис –
Дани Хименес, Рафа Наварро, Пеццелья (Манди, 46), Тошка, Дурмиси, Петрос, Брашанац, Санчес (Матиас Науэль, 88), Себальос, Сехудо (Мартен, 80), Рубен Кастро.
- Дата проведения
- 20 мая, 20.00, «Риасор»
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Депортиво –
Руф, Лауре, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Гильерме (Бергантиньос, 72), Москера, Хиль, Чолак, Джон (Морено, 58), Андоне (Фажр, 86).
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Лас-Пальмас –
Лисоаин, Симон, Артилес, Бигас (Гарсия Сантана, 46), Элдер Лопеш, Сантана, Меса, Виера, Момо (Халилович, 78), Хесе (Кастельяно, 46), Гарсия.
- Предупреждения:
- Наварро (25), Меса (38), Хиль (44), Москера (48), Сантана (51), Чолак (54), Момо (54).
- Удаление:
- Сантана (79).
- Дата проведения
- 20 мая, 20.00, «Бутарке»
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Леганес –
Шампань, Диас, Инсуа (Мантовани, 46), Сиовас, Рико, Адамес, Тимор, Эль-Жар, Пирес (Буэно, 73), Шимановски (Лусиано, 70), Герреро.
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Алавес –
Пачеко, Фемения, Вигарай, Феддаль, Гарсия Карнеро, Камараса, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 81), Ибаи Гомес (Катаи, 79), Собрино (Мендес, 61), Сантос.
- Предупреждение:
- Гарсия Карнеро (45).
- Дата проведения
- 20 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Сория, Мариано, Краневиттер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Крон-Дели (Сарабия, 83), Корреа, Васкес (Гансо, 61), Витоло, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).
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Осасуна –
Сиригу, Беренгер, Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон, Клерк (Барха, 74), Торрес (Олавиде, 67), Лоэ, Чаушич, Риера, Кодро (Фуэнтес, 61).
- Предупреждения:
- Йоветич (29), Санхурхо (56), Нзонзи (62), Краневиттер (67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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