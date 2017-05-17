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    Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты»

    Теги Реал Мадрид Сельта примера Испания результаты

    Сегодня мадридский «Реал» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании встретится с «Сельтой». 

    Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

    Сельта – Реал Мадрид
    Дата проведения
    17 мая, 22.00, «Балайдос»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    СельтаАльварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Мальо, Эрнандес, Хосабед, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.
    Реал МадридНавас, Марсело, Рамос, Данило, Варан, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Бензема, Роналду.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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