Сегодня мадридский «Реал» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании встретится с «Сельтой».

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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