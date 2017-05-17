Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты»
Сегодня мадридский «Реал» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании встретится с «Сельтой».
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 17 мая, 22.00, «Балайдос»
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Сельта –
Альварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Мальо, Эрнандес, Хосабед, Систо, Васс, Гвидетти, Аспас.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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