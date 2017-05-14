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    Чемпионат Испании. «Реал» – «Севилья», «Лас-Пальмас» против «Барселоны»

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    В 37-м туре примеры «Бетис» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Севильей», «Лас-Пальмас» встретится с «Барселоной».

    37-й тур

    Алавес – Сельта
    Дата проведения
    14 мая, 17.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Атлетико
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Малага
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Депортиво
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Леганес
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Севилья
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Барселона
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    14 мая, 21.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Валенсия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    13 мая, 17.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 75 Гайя.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро (Марк Рока, 68), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Перес (Кайседо, 72), Санчес, Хави Фуэго, Хурадо (Мелендо, 86), Баптистао, Морено.
    ВаленсияДоменек, Монтойя, Гарай (Адерлан Сантос, 46), Мангаля, Гайя, Парехо, Медран, Родриго (Мунир, 86), Орельяна (Солер, 67), Нани, Дзадза.
    Предупреждения:
    Нани (34), Орельяна (59), Медран (81), Монтойя (85).
    Осасуна – Гранада 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    13 мая, 19.30, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 24 Мондрагон, 1:1 – 41 Рамос, 2:1 – 75 Кодро.
    ОсасунаСиригу, Буньюэль (Клерк, 68), Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон (Гарсия, 78), Беренгер, Торрес, Лоэ, Чаушич (Олавиде, 68), Кодро, Леон.
    ГранадаОчоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Фулькье, Крхин, Хонгла (Агбо, 84), Ангбан, Бога (Малле, 64), Рамос, Перейра (Энтрена, 81).
    Предупреждения:
    Хонгла (55), Фулькье (67), Агбо (86), Леон (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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