Чемпионат Испании. «Реал» – «Севилья», «Лас-Пальмас» против «Барселоны»
В 37-м туре примеры «Бетис» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Севильей», «Лас-Пальмас» встретится с «Барселоной».
37-й тур
- Дата проведения
- 14 мая, 17.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 13 мая, 17.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 0:1 – 75 Гайя.
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Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро (Марк Рока, 68), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Перес (Кайседо, 72), Санчес, Хави Фуэго, Хурадо (Мелендо, 86), Баптистао, Морено.
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Валенсия –
Доменек, Монтойя, Гарай (Адерлан Сантос, 46), Мангаля, Гайя, Парехо, Медран, Родриго (Мунир, 86), Орельяна (Солер, 67), Нани, Дзадза.
- Дата проведения
- 13 мая, 19.30, «Эль-Садар»
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Осасуна –
Сиригу, Буньюэль (Клерк, 68), Санхурхо, Вуядинович, Мондрагон (Гарсия, 78), Беренгер, Торрес, Лоэ, Чаушич (Олавиде, 68), Кодро, Леон.
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Гранада –
Очоа, Рубен Везу, Ломбан, Ингасон, Фулькье, Крхин, Хонгла (Агбо, 84), Ангбан, Бога (Малле, 64), Рамос, Перейра (Энтрена, 81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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